Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в оккупированном Крыму
|12:15 03.04.2020
|Крым
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в оккупированном Крыму.
Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в оккупированном Крыму сообщил Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.
«У нас за сутки двое новых заболевших. Один – крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй – москвич, который в Крым к родственникам приехал. На сегодняшний день количество заболевших – 18 человек. Два человека на грани выписки, но пока мы их в статистике не даем», – сообщил Аксёнов.
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