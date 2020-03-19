Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в оккупированном Крыму.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в оккупированном Крыму сообщил Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«У нас за сутки двое новых заболевших. Один – крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй – москвич, который в Крым к родственникам приехал. На сегодняшний день количество заболевших – 18 человек. Два человека на грани выписки, но пока мы их в статистике не даем», – сообщил Аксёнов.