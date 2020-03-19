В Одесі розробили регіональний протокол лікування COVID-19

11:45 03.04.2020   Украина

В Одесі розробили регіональний протокол з лікування коронавірусного захворювання COVID-19 – без використання експрес-тестування.

Про це журналістам повідомила один з авторів документу Світлана Єсипенко. Вона працює головним лікарем КП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також до групи медиків-авторів входили інфекціоністи, епідеміологи, хірурги кардіологи та навіть гінекологи. Від коронавірусу померло щонайменше дві вагітні жінки, тому автори і запросили до групи доктора медичних наук, гінеколога Світлану Галич. Також серед авторів був епідеміолог Олександр Постнов, кардіолог Олександр Тимаков і хірург Давид Шубладзе.

Єсипенко наголосила, що регіональний протокол майже в усьому співпадає із національним протоколом лікування COVID-19. Регіональний мали розробляти після національного, але на практиці в Одесі почали працювати над своїм документом раніше, аніж отримали протокол від міністерства охорони здоров’я. Національний протокол оприлюднили ввечері 2 квітня, а роботу над своїм документом одеські медики розпочали ще 28 березня.

«Ми максимально намагалися взяти до уваги найкращі практики тих країн, де були епідемії. Взяли до уваги 59 наукових досліджень з цієї теми. Допомога у лікуванні не має базуватися на особистому досвіді кожного лікаря, вона має ґрунтуватись на даних досліджень доказової медицини», – наголосила Єсипенко. Автори взяли до уваги досвід Китаю, Сполучених Штатів, Великої Британії та Кореї, зокрема використання антиретровірусної терапії разом із препаратами, що містять хінін.

Від експрес-тестування автори вирішили відмовитися після багатьох помилково-негативних результатів, які показували експрес-тести. Єсипенко наголосила, що це стосується не тільки до китайських тестів, але й британських. Саме такі закупили в Одесі.

«Зараз застосовуються обидва методи діагностики – і експрес, і ПЛР. Ми поспілкувались із колегами, вивчили достовірність і чутливість тестів, і дійшли висновку, що у своєму обласному протоколі взагалі не будемо згадувати про експрес-тести. У них великий відсоток помилково-негативних результатів, і ми дійшли висновку, що найкраща практика боротьби із COVID-19 – це Німеччина. В них вся діагностика – ПЛР-тестування», – розповіла Єсипенко.

Регіональний протокол має затвердити обласний департамент охорони здоров’я, після чого на основі цього документу свій протокол має розробити кожний медичний заклад. Цей документ також є юридичним захистом лікаря на випадок виникнення проблем із лікуванням чи пацієнтом.

Помилково-негативні результати експрес-тестів отримували зокрема обидва пацієнти, про які Радіо Свобода повідомляло раніше. 2 квітня до Одеського регіону прибуло 3500 комплектів реагентів для ПЛР-тестування, повідомив журналістам голова ОДА Максим Куций. ПЛР-тестування, яке зараз роблять в Одеському обласному лабораторному центру МОЗ, триває максимум одну добу. За потреби інфекціоністи готові підключити до досліджень лабораторію українського наукового дослідницького центру Одеського національного університету. Автори протоколу наполягають, що за потреби кількість лабораторій в Одесі можна ще збільшити, зокрема за рахунок лабораторій «Одеського обласного центру соціально значущих хвороб».

Станом на вечір 2 квітня в Одеському регіоні 18 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

В Україні станом на 22:00 2 квітня підтверджено 897 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Загалом зафіксовано 22 летальні випадки, 19 людей одужали.



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