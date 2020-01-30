Станом на 17.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

«У одного з військовослужбовців Київського гарнізону, який з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30 березня, за окремим рішенням, було взято зразки для дослідження на ймовірність захворювання на COVID-19», — повідомляють військові медики.

За результатами тесту у нього було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Двох військовослужбовців, які контактували з ним під час виконання службових обов’язків, відправлено на самоізоляцію.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.