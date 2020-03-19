Статистика от оккупантов по коронавирусу: под меднаблюдением более 3 тыс. человек
|11:15 03.04.2020
|Крым
Так называемый «министр здравоохранения» оккупированного Крыма Игорь Чемоданов заявил, что число крымчан, находящихся под медицинским наблюдением по коронавирусу, превысило 3 тыс. грн.
По информации «министра» в оккупированном Крыму сложилась следующая ситуация, сообщает Флот2017:
— под медицинским наблюдением находятся 3 016 человек:
под динамическим наблюдением — 2 935 человек,
в стационарах — 68 человек
в обсерваторе — 13 человек.
Число зараженных коронавирусом остается прежним — 16 человек.
Чемоданов отметил, что за прошедшие сутки поступили 183 человека, выписано — 72.
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