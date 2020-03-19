Так называемый «министр здравоохранения» оккупированного Крыма Игорь Чемоданов заявил, что число крымчан, находящихся под медицинским наблюдением по коронавирусу, превысило 3 тыс. грн.

По информации «министра» в оккупированном Крыму сложилась следующая ситуация, сообщает Флот2017:

— под медицинским наблюдением находятся 3 016 человек:

под динамическим наблюдением — 2 935 человек,

в стационарах — 68 человек

в обсерваторе — 13 человек.

Число зараженных коронавирусом остается прежним — 16 человек.

Чемоданов отметил, что за прошедшие сутки поступили 183 человека, выписано — 72.