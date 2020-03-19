Посольство України в Сполучених Штатах закликало американського підприємця та директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати штучної вентиляції легень.

Про це посольство написало у Twitter, передає УНН.

“Дорогий Ілоне, Україна є другою за величиною країною в Європі з населенням близько 40 млн. людей. Ситуація з пандемією в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Люди в лікарнях потребують апаратів штучної вентиляції легенів. Ми готові до співпраці! Дякуємо”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Маск наголосив, що може безкоштовно надіслати апарати штучної вентиляції легенів до лікарень різних країн світу. Серед тих, хто закликав американського підприємця допомогти Україні є, зокрема, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, передовий український тенісист Сергій Стаховський та інші.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.