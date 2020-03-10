Президент США заявив, що за підсумками майбутньої угоди між Саудівською Аравією і Росією щоденний видобуток нафти буде скорочено принаймні на 10 млн барелів.

Про це Трамп написав у Twitter, передає Укрінформ.

"Щойно поговорив з моїм другом, коронованим принцем Саудівської Аравії, який розмовляв з президентом Росії Путіним. Я сподіваюся й очікую, що вони скоротять приблизно на 10 млн барелів, а можливо й на значно більший показник, що в такому разі буде чудово для нафтогазової галузі!"- підкреслив глава Білого дому.

Як повідомлялося, після скандальної відмови Москви виконувати домовленості в межах ОПЕК про скорочення видобутку нафти, Саудівська Аравія практично оголосила економічну війну РФ та різко опустила ціни на свої нафтові пропозиції.