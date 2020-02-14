ООН затвердила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі проти Covid-19

08:30 03.04.2020   Украина

Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі проти Covid-19, ініціаторами якої виступили Гана, Індонезія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сінгапур і Швейцарія, а співавторами - 188 держав, у тому числі Україна.

Про це Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Україна підтримала резолюцію, яка підтверджує міжнародну єдність і визнає центральну роль системи ООН у координації глобальних дій проти поширення Covid-19", - зазначив дипломат.

Він додав, що українська сторона привітала заклик генсека ООН до урядів зосередитися на вирішенні надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та докласти зусиль для послаблення негативних соціальних та економічних наслідків пандемії.

Ухвалена резолюція, зокрема, підтверджує відданість міжнародній співпраці й центральній ролі ООН у глобальній відповіді на пандемію. У ній підкреслюється необхідність дотримання всіх прав людини, уникнення дискримінації та ксенофобії. Крім того, документ закликає міжнародну спільноту ділитися інформацією, науковими знаннями й досягненнями задля боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося раніше, у четвер Україна заблокувала проєкт резолюції Генасамблеї, внесений Росією, який зокрема пропонував скасування міжнародних санкцій, запроваджених за порушення норм міжнародного права і Статуту ООН.



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