Україна заблокувала в ООН маніпулятивну резолюцію Росії щодо Covid-19 – Кислиця

08:01 03.04.2020   Украина

Україна заблокувала в ООН проєкт російської резолюції, який під виглядом "декларації про солідарність" у протидії Covid-19 містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав вікно можливостей для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - зазначив український дипломат.

У цьому зв'язку, він навів низку ґрунтовних причин, чому російська ініціатива виходила за рамки міжнародних норм, тож не могла бути затверджена Генасамблеєю.

"По-перше, зняття торговельних бар’єрів та заходів економічного захисту має обговорюватися в спеціалізованій установі ООН – Світовій організації торгівлі, а не на полях Генасамблеї", - вказав Кислиця.

По-друге, за його словами, запропонований росіянами пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права.

"Експлуатувати горе мільйонів людей, щоб отримати власний зиск і добитися скасування санкцій – це і є прикладом політичної маніпуляції. У Кремлі прекрасно розуміють, що міжнародні санкції не зачіпають гуманітарної допомоги, необхідної для протидії Covid-19", - наголосив український постпред.

Він підкреслив, що Україна всіляко підтримує відкриття гуманітарних коридорів для надання допомоги у місцях, де вона найбільш потрібна.

По-третє, Кислиця назвав ініціативу Росії класичним прикладом пропагандистського прикриття власної агресивної зовнішньої політики: "З одного боку, росіяни на весь світ заявляють, що турбуються про допомогу іншим державам у часи пандемії, а з другого - блокують транзит гуманітарного вантажу для України на своїй території. До того ж вони закривають окуповані території на Донбасі для міжнародних спостерігачів і гуманітарної допомоги, не реагують за загрози зараження українських політичних в'язнів у тюрмах у тимчасово окупованому Криму або на території Російської Федерації".

По-четверте, Україна виходить із того, що послаблення або скасування санкцій має відбуватися не коштом боротьби з пандемією, а "шляхом припинення агресором порушень міжнародного права та притягнення його до відповідальності".

Як зауважив дипломат, маніпулятивний російський текст підриває зусилля генерального секретаря та широкого кола держав-членів ООН, які прагнуть реальної солідарності в боротьбі проти Covid-19.

Кислиця нагадав, що Україна приєдналася як основний співавтор до проєкту універсальної резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали вже 187 держав. "Така широка підтримка і є справжнім прикладом глобальної солідарності", - зазначив він.

Постійний представник України при ООН зазначив, що слоганами та політичними деклараціями вірусу не здолати: "Потрібні реальні дії без прихованих планів особистої вигоди".

Дипломат також наголосив, що Україна почала привертати увагу іноземних партнерів в ООН до російських авантюр одразу, тільки-но в Москві завели розмову про необхідність скасування міжнародних санкцій.



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