Генсек НАТО закликав Росію припинити бойові дії в Україні
|08:45 03.04.2020
|Украина
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію припинити бойові дії в Україні. Він зазначив, що потрібно дотримуватися умови припинення вогню, щоб боротися з COVID-19.
Про це він заявив під час свого виступу, передає УНН.
“Коли мова йде про східну Україну, Донбас, ми бачимо, що, незважаючи на заклик до Росії припинити військові дії, підтримувані Росією сепаратисти продовжують атакувати українські сили. Ми бачимо, що порушення режиму припинення вогню тривають як в Донецьку, так і в Луганську”, - зазначив Столтенберг.
За його словами, про ці порушення припинення вогню повідомляє не тільки Україна, але і підтверджують спостерігачі ОБСЄ.
“Ще однією проблемою є те, що у спостерігачів ОБСЄ тепер ще більше проблем з виконанням своїх завдань, тому що вони обмежені в своїй здатності рухатися і, отже, вони не можуть звітувати так, як повинні”, - додав Столтенберг.
Також він зазначив, що криза COVID-19 використовується в якості свого роду виправдання для подальшого обмеження роботи спостерігачів ОБСЄ. Це робить ситуацію на сході України ще більш складною.
“Ми закликаємо Росію припинити бойові дії в Україні. Вони підтримують сепаратистів, які несуть відповідальність за триваючі порушення режиму припинення вогню. Нам необхідно повністю дотримуватися угоди про припинення вогню, щоб мати можливість боротися з кризою COVID-19 в країні”, - підсумував Столтенберг.
Нагадаємо, упродовж доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.
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