На Одещині провели випробування ракетного комплексу "Нептун"
|09:15 03.04.2020
|Украина
На полігоні "Алібей" 2 квітня проведено чергове успішне випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”.
Про це повідомляє пресслужба ЗСУ, передає Укрінформ.
"2 квітня, на Одещині здійснено черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Пуски здійснювались із Державного випробувального полігона "Алібей" на півдні області", - йдеться в повідомленні.
Згідно з морським приписом 0505/2020 впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбуватимуться пуски, район перекриття яких відповідає аналогічним, що проводились до комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ “Нептун”:
Морський район перекритий для пусків "Нептуна" 2-4 квітня 2020 року.
Як повідомлялося, напередодні Державним Київським конструкторським бюро "Луч" проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.
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