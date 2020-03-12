НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії
|08:15 03.04.2020
|Украина
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання, яке проходило у форматі захищеної телеконференції через коронавірусну кризу.
"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, в тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх", - заявив Столтенберг.
За його словами, новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО.
"Це ще один крок, ще один елемент у дуже сильному партнерстві між НАТО та Україною", - додав він.
Напередодні зустрічі Столтенберг зазначав, що схвалений у четвер пакет буде додатковим до вже існуючих.
Нагадаємо, Столтенберг 19 березня представляв у штаб-квартирі свій щорічний звіт за 2019 рік і вперше в історії це було зроблено через відеоконференцію, а питання ставилися по Skype.
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