Авіакомпанія Turkish Airlines оголосила про продовження скасування всіх міжнародних і більшості внутрішніх рейсів до 1 травня.

Про це повідомляє avianews.com, передає УНІАН.

До цього моменту авіакомпанія буде виконувати незначну кількість внутрішніх рейсів до 14 міст Туреччини, в число яких входять Стамбул, Анкара, Адана, Анталья, Ізмір, Трабзон, Кайсері.

Для здійснення внутрішнього перельоту пасажир повинен отримати спеціальний дозвіл. Інформацію про документ необхідно буде вказати при купівлі квитка, інакше виконати бронювання буде неможливо.

Також авіакомпанія закрила можливість проходження онлайн-реєстрації на рейси до 1 травня.

Отримати посадковий талон можна буде тільки в аеропорту. Нові заходи серед іншого включають блокування частини крісел у літаках. Це зроблено для того, щоб поруч із пасажирами було вільне сидіння, що збільшить відстань між людьми в рамках політики соціального дистанціювання.

Turkish Airlines надає три опції пасажирам скасованих рейсів.

Так, перша передбачає повне повернення грошей за квиток або його невикористану частину.

Друга дозволяє безкоштовно перенести виліт на будь-яку дату протягом року зі збереженням маршруту перельоту.

Третя опція передбачає конвертацію квитка в рамках програми лояльності Miles & Smiles. Курс конвертації становить 1000 бонусних миль за кожні 10 євро. Милі можна буде використовувати надалі для оформлення нових квитків або підвищення класу обслуговування.



