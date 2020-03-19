В Одесі кількість інфікованих коронавірусом збільшилася до 18 осіб
|10:01 03.04.2020
|Украина
В Одесі збільшилася кількість осіб, хворих на коронавірус. На цей час підтверджено 18 випадків інфікування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
За його словами, сьогодні лабораторно підтверджено ще три випадки інфікування. Захворіли жителі Одеси, стан яких характеризується як середнього ступеня тяжкості. Один з них нещодавно повернувся з-за кордону, двоє заразилися, не виїжджаючи за межі регіону.
Таким чином, в Одесі діагноз COVID-19 підтверджений у 18 осіб. За його словами, сьогодні в регіон доставлено 3,5 тисячі ПЛР-тестів і засобів індивідуального захисту (окуляри і маски), придбано 5 тисяч біозахистних костюмів тощо.
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