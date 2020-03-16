Влада Азербайджану з 00:00 5 квітня до 20 квітня посилює умови для пересування населення вулицею.

"Рішенням Оперативного штабу при кабміні з метою запобігання пандемії коронавірусу Covid-19 на території республіки постановляється, що громадяни Азербайджану з 5 квітня поточного року для виходу на вулицю з низки причин повинні відправляти смс повідомлення", - наголошується в повідомленні Штабу, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Штабу, громадяни можуть залишити свої квартири з наступних причин: через невідкладну медичну необхідність і отримання лікування з будь-якого графіку; в зв'язку з необхідністю покупки продуктів харчування та інших предметів першої необхідності, а також ліків, банківських і поштових послуг; у зв'язку з присутністю на похоронах близького родича.

Громадяни перед виходом з дому для отримання дозволу повинні відправити смс-повідомлення на короткий номер 8103 із зазначенням мети виходу та інформації, яка б підтверджувала посвідчення особи.