У Миколаєві співробітники музею шиють захисні маски на 119-річній машинці
|10:15 03.04.2020
|Украина
У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї шиють захисні маски для своїх співробітників на 119-річній швейній машинці.
Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку музею у Facebook.
“Директор музею, Володимир Анатолійович Михайлов, привіз швейну машинку своєї бабусі. Це машинка фірми „Зінгер“, 1901 року випуску, в робочому стані. Співробітники не відразу розібралися, як заправляється шпуля, бо вперше таку бачили. Спільними зусиллями все зробили! Тепер маски для співробітників шиємо на двох машинках!”, — йдеться у повідомленні.
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