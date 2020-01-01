В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых

20:40 02.04.2020   Молдова

Депутат Партии действия и солидарности (PAS) Думитру Алайба призывает власти Молдовы запретить экспорт зерновых.

Депутат отметил, что "это необходимо не только из-за пандемии, но также из-за того, что ожидается засуха",  передает  vedomosti.md.

"Исходя из опыта прошлого - после теплой зимы следует разрушительная засуха. Такое случилось в 2008 году. Разоренные поля, жители деревень забивали скот, потому что его нечем кормить. Это был экономический кризис, который больнее всего ударил по одним из самых бедных - тем, кто питается со своих наделов. Зима этого года была теплее, чем зима до засухи 2008 г.", - считает оппозиционер.

По словам депутата, хотя сейчас нельзя с точностью предсказать засуху, все равно есть достаточно оснований, чтобы заняться продовольственной безопасностью. Экспорт зерновых "повышает цену на внутреннем рынке и сокращает запасы.

"Зерновые экспортируются через Джурджулешты. Экспорт должен быть остановлен. И если у Иона Кику, и всей комиссии по чрезвычайным ситуациям, достаточно зрелости, чтобы прислушиваться к голосам других, то они предпримут этот шаг", - считает Алайба.

Минсельхоз Молдовы в середине марта опроверг слухи об угрозах продовольственной безопасности. По его данным, у республики в наличии 152 тыс. т пшеницы (достаточно для внутреннего потребления РМ минимум на семь месяцев без учета государственных резервов); 33 тыс т ячменя (на 147 дней); 1,2 млн т кукурузы (на два года); 65 тыс т подсолнечного масла (на два года); 102 тыс т сахара (на 440 дней). В запасниках отечественных молокоперерабатывающих компаний порядка 140 т сливочного масла, 189 т сыров и 500 т пастеризованных сливок. На мясоперерабатывающих предприятиях - 860 т говядины и свинины, а также 242 т мясных продуктов, готовых к продаже. Ежедневно производится 4500 т мяса, около миллиона яиц, что на 110% обеспечивает потребление.



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