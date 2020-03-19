В рамках тактического учения гаубичный артиллерийский дивизион Каспийской флотилии Южного военного округа впервые провел этап боевой стрельбы в полном составе на полигоне Аданак в Дагестане.

Артиллеристы после совершения марша в район обороны развернулись в боевой порядок для выполнения тактических и огневых задач в составе дивизиона. Они выполнили инженерные мероприятия маскировки, фортификационное оборудование и командно-наблюдательных пунктов. Инженерное оборудование и маскировка огневых позиций проводились в ночных условиях, пишет пресс-служба Минобороны России.

Действуя в обороне, дивизион выполнил три этапа поражения целей условного противника. При выполнении массированного огневого удара было выпущено около 200 артиллерийских снарядов и мин.

В составе дивизиона отрабатывались навыки офицерского состава управлять своими подразделениями в ходе боя, осуществлять непрерывное взаимодействие с общевойсковыми командирами, оперативно принимать решения на перенос и прекращения огня, а также контролировать результаты выполнения огневых задач.