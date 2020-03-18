Місія США в ОБСЄ засудила указ Путіна щодо землі в Криму і російську справу проти Чубарова

20:00 02.04.2020   Крым

Місія США при ОБСЄ засудила агресію Росії проти України і висловила занепокоєння через указ президента Росії Володимира Путіна щодо землі в анексованому Криму, а також у зв'язку з новою кримінальною справою, яку російські слідчі завели проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це 2 квітня йдеться у повідомленні місії, пише Крим.Реалії.

«Ми засуджуємо указ президента Путіна від 20 березня, що обмежує володіння землею в Криму тими, хто не має російського громадянства. Це ще одна спроба порушити український суверенітет, а також – дискримінаційний захід щодо жителів Криму, які зберегли українське громадянство», – сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що США засуджують порушення російською ФСБ кримінальної справи проти Чубарова за нібито «розпалювання масових заворушень».

Крім цього місія США при ОБСЄ висловлює занепокоєння станом здоров'я кримськотатарських політв'язнів, яких тримають в Росії.

«За повідомленнями, є принаймні дві людини, в яких виявили симптоми COVID 19, але вони не отримують належного лікування, в тому числі – координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв. Ми знову закликаємо Росію звільнити всіх ув'язнених за опозицію окупації», – підкреслили в повідомленні.

Місія зазначає, що Сполучені Штати відмовляються визнати «претензії Москви на суверенітет над територією, захопленою силою і з порушенням міжнародного права».

«Сполучені Штати знову підтверджують, що ми будемо підтримувати санкції проти Росії до припинення нею агресії», – сказано в повідомленні.

26 березня посольство США в Україні повідомило, що указ Путіна про землю в Криму лише посилює підстави для санкцій. А в представництві президента України в АРК назвали «військовим злочином» указ Путіна щодо землі в Криму. У Прокуратурі Автономної Республіки Крим нададуть правову оцінку цьому факту.

Російський Слідком 31 березня заочно висунув звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Раніше Чубаров назвав нову кримінальну справу російської влади проти нього «рефлексією» на плани Меджлісу піти маршем на Крим.

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.



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