Из морского порта Одессы в направлении Батуми вышел паром с 44 гражданами Грузии.

Об єтои изданию «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МИД страны.

Посольство Грузии в Киеве и генеральные консульства в Одессе и Донецке обеспечили граждан предметами первой необходимости и помогли вернуться на родину, — отметили в ведомстве.

МИД подчеркивает, что правительство Грузии продолжает помогать гражданам страны поэтапно возвращаться на родину. За последние десять дней на этом пароме домой вернулись около 200 граждан. Это произошло после того, как они с соответствующей просьбой обратились к посольству и консульствам Грузии.

Дипломатические представительства находятся на постоянной связи с гражданами Грузии, консультируют их и получают информацию об их нуждах.

Правительство Грузии после объявления пандемии коронавируса организовало возвращение на родину более 4 тысячи граждан. Все они помещаются в карантинные зоны, где в течение 14 дней остаются под наблюдением медиков. Еще тысячам гражданам, находящимся в сорока странах мира, помощь оказана на месте, — отмечают в МИД Грузии.