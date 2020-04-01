СБУ підозрює держсекретаря Мінінфраструктури в передачі секретних документів / Фото

17:00 02.04.2020   Украина

Служба безпеки викрила держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на тому, що він надіслав комусь секретні документи щодо заходів Міноборони на сході України, у морях та Керченській протоці.

Як пише Українська правда, про це  повідомила прес-служба СБУ.

"Державний службовець категорії "А", скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ.

Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці", пише прес-служба.

Офіційно у відомстві прізвища чиновника не називають, однак за словами поінформованого співрозмовника УП, йдеться про державного секретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.

Посаду у міністерстві інфраструктури Галущак займає з січня 2017 року. Він державний службовець ІІІ рангу.

Крім того, чиновник нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

У 2006 році Галущак був заступником директора юрдепартаменту "Нафтогазу", з 2006 по 2014 рік – радником глави правління ЗАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", у 2015-2016 рр. – заступником начальника РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", у 2016 – 2017 рр. займав пост директора інвестдепартаменту "Укрзалізниці".

Відзначається, що своїми діями Галущак завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу за ст.111 ККУ (державна зрада).

2 квітня правоохоронці провели обшуки у робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця.

У нього вилучили мобільний телефон і електронний планшет, в яких виявлено переправлений таємний документ та інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Фото: СБУ



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