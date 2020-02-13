Новий російський законопроект несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму - правозахисники
|19:00 02.04.2020
|Крым
Кримська правозахисна група заявляє, що ухвалений Держдумою РФ законопроект, який доповнює Кримінальний кодекс РФ новою статтею «Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про обставини, які становлять загрозу для життя і безпеки громадян», несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму.
Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті Кримської правозахисної групи, пише Укрінформ.
«Ця норма несе в собі загрозу порушення свободи вираження думки. В тому числі стаття дає можливість переслідування за висвітлення ситуації щодо заходів, яких вживають представники країни-окупанта в окупованому Криму», - йдеться у повідомленні КПГ.
За даними правозахисників, з-поміж іншого стаття передбачає покарання за «публічне поширення завідомо неправдивої інформації про вжиті заходи з забезпечення безпеки населення і територій».
Тож, вважають експерти КПГ, після підписання закону президентом будь-які заяви про заходи, яких вживає влада РФ для запобігання епідемії коронавірусу, які не збігатимуться з офіційною позицією, можуть бути розглянуті як «неправдиві», що загрожуватиме штрафом до 700 000 рублів або позбавленням волі до 2-х років.
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