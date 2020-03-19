Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках подготовки к сдаче итоговой проверки за зимний период обучения совершили условное перебазирование самолетов на запасной аэродром.

Экипажи истребителей МиГ-29 в одиночном порядке, парами, звеньями и в составе эскадрильи на высоте от 250 до 1,5 тыс. м и со скоростью до 900 км/ч на высокогорном полигоне Алагяз выполнили специальные летные задания по уничтожению бронетехники условного противника и совершили маневры по уклонению от штурмовой авиации, пишет пресс-служба Минобороны России.

В летном тактическом учении с оперативно-тактической авиацией ЮВО приняли участие военнослужащие летного и инженерно-технического состава и было задействовано около 20 истребителей МиГ-29 и около 50 единиц специальной военной техники.

Контрольная проверка подразделений российской военной базы за зимний период обучения будет проходить на полигонах Камхуд и Алагяз в период с 6 по 12 апреля.