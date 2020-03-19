Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках проверки за зимний период обучения отработали в ночное время тактические действия с боевой стрельбой в наступлении и в обороне на горном полигоне Цабал.

В ходе контрольных мероприятий мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками базы в условиях горно-лесистой местности отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного огнестрельного оружия АК-74М с коллиматорным прицелом и модернизированным АК-74МН3 с ночным прицелом НСПУ-3. Также военнослужащие в ходе марша преодолели зоны условного заражения, пишет пресс-служба Минобороны России.

В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины «Кушетка» на базе бронетранспортеров БТР-80.

Также военнослужащим предстоит выполнить боевые стрельбы по движущимся и стоящим мишеням из различного вооружения, в т.ч. из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Основной целью проверки является контроль уровня боевого обучения военнослужащих, слаженности подразделений и навыков военнослужащих по эффективному выполнению задач в любых условиях обстановки, погоде и климате.

Авиационную поддержку действиям мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе предстоящего командно-штабного учения (КШУ).

Звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа нанесут поражение условному противнику на переднем крае обороны. Под их прикрытием танкисты и мотострелки базы выполнят развертывание в боевые порядки.

В ходе учения будет отработано выполнение задач в составе межвидовой войсковой группировки.

Плановые учения с батальонными тактическими группами базы начнутся в апреле на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и морского побережья в Абхазии.

Всего в этапах КШУ на местности будет задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.