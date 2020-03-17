Российская авиакомпания остановила полеты из-за выявленного у сотрудников коронавируса
|18:00 02.04.2020
|Россия
Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких экипажей лоукостера "Победа".
Об этом журналистам сообщил гендиректор приостановившей полеты до 31 мая "Победы" Андрей Калмыков, пишет ТАСС.
"Мы просто решили сделать это первыми в России. Приостановка полетов на два месяца - это единственная разумная мера для нас в сложившихся условиях. Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается", - сказал Калмыков.
"Судя по мерам, которые предпринимает правительство, ситуация очень серьезная. Поэтому мы решили, что не будем рисковать здоровьем своих сотрудников, членов экипажа и клиентов, ежедневно перевозя десятки тысяч людей по стране. Мы просим серьезно задуматься каждого, кто собирается сейчас без особой необходимости выйти из дома", - добавил он.
Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики пока выполняют только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.
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