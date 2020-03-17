Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких экипажей лоукостера "Победа".

Об этом журналистам сообщил гендиректор приостановившей полеты до 31 мая "Победы" Андрей Калмыков, пишет ТАСС.

"Мы просто решили сделать это первыми в России. Приостановка полетов на два месяца - это единственная разумная мера для нас в сложившихся условиях. Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов. Мы понимаем, что эпидемия разрастается", - сказал Калмыков.

"Судя по мерам, которые предпринимает правительство, ситуация очень серьезная. Поэтому мы решили, что не будем рисковать здоровьем своих сотрудников, членов экипажа и клиентов, ежедневно перевозя десятки тысяч людей по стране. Мы просим серьезно задуматься каждого, кто собирается сейчас без особой необходимости выйти из дома", - добавил он.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики пока выполняют только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.