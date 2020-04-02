Из 11 заявок на заходы круизных лайнеров в порт Одессы на 2020 год - две заявки на судозаходы уже отменены.

В Одесском порту, в связи с эпидемией коронавируса, уже два судна, которые должны были зайти в порт в мае, отменили круизные судозаходы, пишет ЦТС со ссылкой на администрацию Одесского морского порта.

"К сожалению, все наши усилия перечеркнул коронавирус, который завладел миром", - отметил начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов.

"Первое судно - немецкой компании Phoenix Reisen MS Albatros, которое должно было зайти в Одесский порт 4 мая, отменило судозаход. Вторая круизная компания Aegean Experience Maritime Company, судно Aegean Odyssey которой планировало посетить Одесский порт 10 мая, вынужденно приостановила все маршруты до конца мая", - добавил он.

Ближайшие соседи Одессы тоже получают вынужденные отказы на круизные судозаходы в порты.

Отмечается, что наряду с Одесским, румынский порт Констанца получил отмены заходов круизных судов в мае текущего года. Порт Варна, который готовился принять Aegean Odyssey, тоже оказался заложником ситуации. Следующие заходы болгарский порт ожидает в июле. Порт Бургас примет единственное круизное судно в октябре.

Стамбул, который готовился к открытию в апреле крупнейшего круизного терминала "Галатапорт" на Черноморском побережье - намерен отложить запуск проекта. Всего новый терминал Турции планировало посетить 61 круизное судно. Однако постепенно их количество сокращается.

"Чтобы завершить на позитивной ноте, следует сказать, что немецкая компания Phoenix Reisen планирует еще два судозахода лайнера MS Amera 11 июня и 9 сентября. Надеемся, что они состоятся", - добавил Сахаутдинов.

Ранее сообщалось, что в текущем году Одесский морской порт получил 11 заявок на заходы круизных лайнеров, столько же было запланировано заходов пассажирских судов типа "река-море", - 19 заявок подали на 2021 год. Планировалось, что откроет навигацию в порту в начале мая теплоход Albatros под флагом Багамских островов, рассчитанный на 812 человек. С мая по октябрь город должны были посетить 6 лайнеров под багамским флагом, 2 - под мальтийским, 2 - под французским и 1 - под португальским.