ФСБ РФ повідомила про затримання «прихильників терористичної організації» в окупованому Криму.

Про це з посиланням на ФСБ РФ в окупованому Криму, пише Центр журналістських розслідувань.

«Двоє уродженців країн Середньої Азії підозрюються в підготовці до участі в діяльності організації, яка визнана в Росії терористичною, вони затримані в Криму. Зазначені особи, які сповідують ідеї радикального ісламу, планували через треті країни виїхати на територію Сирійської Арабської Республіки для участі в збройному конфлікті в рядах міжнародної терористичної організації», – йдеться в повідомленні служби.

Як стверджують в ФСБ, підозрювані замовили таксі по маршруту Сімферополь – Краснодар, купили квитки на автобус з Краснодара в Тбілісі і авіаквитки в Стамбул.

За даними відомства, щодо затриманих порушено кримінальну справу за ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 КК Росії (готування до вчинення злочину – участь в діяльності організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною). Затримані поміщені під варту на два місяці, повідомили в ФСБ.

В окупованому Криму ФСБ порушила кримінальну справу стосовно 26-річного жителя Джанкою Ділявера Ібраїмова за нібито «заклики до тероризму» за публікацію відеоролика в соцмережі ще до окупації півострова Росією в 2014 році.