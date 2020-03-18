У Криму ФСБ знову затримала «терористів»
|17:20 02.04.2020
|Крым
ФСБ РФ повідомила про затримання «прихильників терористичної організації» в окупованому Криму.
Про це з посиланням на ФСБ РФ в окупованому Криму, пише Центр журналістських розслідувань.
«Двоє уродженців країн Середньої Азії підозрюються в підготовці до участі в діяльності організації, яка визнана в Росії терористичною, вони затримані в Криму. Зазначені особи, які сповідують ідеї радикального ісламу, планували через треті країни виїхати на територію Сирійської Арабської Республіки для участі в збройному конфлікті в рядах міжнародної терористичної організації», – йдеться в повідомленні служби.
Як стверджують в ФСБ, підозрювані замовили таксі по маршруту Сімферополь – Краснодар, купили квитки на автобус з Краснодара в Тбілісі і авіаквитки в Стамбул.
За даними відомства, щодо затриманих порушено кримінальну справу за ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 КК Росії (готування до вчинення злочину – участь в діяльності організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною). Затримані поміщені під варту на два місяці, повідомили в ФСБ.
В окупованому Криму ФСБ порушила кримінальну справу стосовно 26-річного жителя Джанкою Ділявера Ібраїмова за нібито «заклики до тероризму» за публікацію відеоролика в соцмережі ще до окупації півострова Росією в 2014 році.
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