Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков
|19:20 02.04.2020
|Россия
Россия возобновила отправку своих фронтовых бомбардировщиков Су-24 в Сирию.
Согласно данным открытых ресурсов, за последние сутки Россия направила на авиабазу «Хмеймим» не менее двух бомбардировщиков, пишет ghall.com.
«Сегодня по тихому, без шума и пыли, на авиабазу Хмеймим, в рамках плановой ротации, прибыла пара бомбардировщиков Су-24 (бортовые 96 RED и 94 RED). Шли БЕЗ лидера в этот раз, стандартным маршрутом через Иран с плановой дозаправкой от двух танкеров Ил-78 над водам Каспия», – сообщает «Телеграм»-сообщество «Записки охотника».
Следует уточнить, что вылет бомбардировщиков с авиабазы «Хмеймим» в Россию зафиксирован не был, что, вполне вероятно, может указывать не на проведение ротации сил, а на наращивание сил группировки ВКС России в Сирии, хотя никаких официальных комментариев на этот счет пока нет.
Ранее сообщалось, что с 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров.
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