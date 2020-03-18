В период режима общей самоизоляции пользоваться личным транспортом можно только для поездок на работу и в больницу.

Об этом сообщила на заседании оперативного штаба "вице-премьер" оккупированного Крыма Юлия Жукова, пишут Новости Крыма.

По словам Жуковой, в городах оккупированного Крыма муниципальный транспорт будет работать только утром и вечером.

«Муниципальным и пригородным маршрутом могут воспользоваться только те, у кого будет справка на перемещение по муниципальному образованию - кто работает на непрерывно действующих предприятиях, связанных с жизнеобеспечением республики, либо те, у кого кто-то умер или родился», - пояснила она.

При этом, по словам Жуковой, личным автотранспортом могут воспользоваться только те крымчане, у которых есть право на перемещение - справки от работодателей.

«Для работы (пользоваться личным транспортом - ред.), чтобы добраться до каких-то учреждений, связанных с производственной деятельностью. Но не для личных целей».

При этом глава оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк при обсуждении этого вопроса отметил, что на личном транспорте можно выезжать, к примеру, жителям сельской местности «для приобретения товаров первой необходимости до ближайшей точки реализации».