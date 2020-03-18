Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом
|16:20 02.04.2020
|Крым
В период режима общей самоизоляции пользоваться личным транспортом можно только для поездок на работу и в больницу.
Об этом сообщила на заседании оперативного штаба "вице-премьер" оккупированного Крыма Юлия Жукова, пишут Новости Крыма.
По словам Жуковой, в городах оккупированного Крыма муниципальный транспорт будет работать только утром и вечером.
«Муниципальным и пригородным маршрутом могут воспользоваться только те, у кого будет справка на перемещение по муниципальному образованию - кто работает на непрерывно действующих предприятиях, связанных с жизнеобеспечением республики, либо те, у кого кто-то умер или родился», - пояснила она.
При этом, по словам Жуковой, личным автотранспортом могут воспользоваться только те крымчане, у которых есть право на перемещение - справки от работодателей.
«Для работы (пользоваться личным транспортом - ред.), чтобы добраться до каких-то учреждений, связанных с производственной деятельностью. Но не для личных целей».
При этом глава оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк при обсуждении этого вопроса отметил, что на личном транспорте можно выезжать, к примеру, жителям сельской местности «для приобретения товаров первой необходимости до ближайшей точки реализации».
Ще на цю тему:
Місія США в ОБСЄ засудила указ Путіна щодо землі в Криму і російську справу проти Чубарова
У Криму ФСБ знову затримала «терористів»
Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса
Работы на всех стройках Крыма будут прекращены до 6 апреля
На Керченском мосту уже работает блокпост / Фото
Жителей Крыма обязали оставаться дома до 6 апреля
ЄС не визнає указу президента РФ, що забороняє іноземцям володіти землею в Криму та Севастополі
Українського активіста Олега Приходька етапували з Криму до РФ
Єрмак сподівається, що обміни утримуваними почнуться за два тижні
"Марш на Крим" перенесли через пандемію COVID-19 – Чубаров
Прогулки на яхтах и катерах временно запрещены в Севастополе