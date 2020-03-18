Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса
|16:00 02.04.2020
|Крым
В оккупированном Крыму предприятия, которым разрешено работать во время карантина, отказываются открываться.
Люди боятся выходить на работу, сообщил 2 апреля т.н. "спикер" парламента оккупированного Крыма Владимир Константинов, пишет Крыминформ.
«Какая ситуация на сегодня складывается. Те предприятия, которым разрешено сегодня работать, отказываются работать. Люди не хотят выходить. У меня было три телефонных разговора, и люди не вышли сегодня на работу. Они боятся. Есть указ президента, зарплата средняя, «чего вы нас гоняете», так сказать. Вот как идет реакция», – сообщил Константинов.
Также "спикер" не исключил дальнейшего продления карантина на аннексированном полуострове. «Мы вчера разговаривали с главой нашей республики (Сергеем Аксёновым) и Юрием Михайловичем (Гоцанюком, председателем правительства Крыма). Мы ждем, конечно, позиции федерального центра на предмет возможного продления ограничительных мер», – отметил он.
По официальной информации в Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.
С 3 апреля в Крыму начинает действовать режим самоизоляции для всех жителей республики. Гражданам разрешается покидать дома только для похода в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и поездок на работу тем, кто обязан ее посещать. С сегодняшнего дня также введены дополнительные ограничения по работе общественного транспорта.
На Керченском мосту начал работу пост контроля, на котором проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров спрашивают о самочувствии, проверяют документы и измеряют температуру.
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