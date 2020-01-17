В самый разгар медицинского и экономического кризисов в России пропал президент страны Владимир Путин.

"Живьем он не появлялся на публике уже почти неделю. По телевизору россиянам сейчас показывают так называемые «консервы» — то есть старые записи его разговоров с разными чиновниками", - пишет корреспондент НВ Иван Яковина.

"Эти «консервы» обычно показывают даже без звука, чтобы не было понятно, когда сделана запись и о чем говорят люди на видео.

31 марта стала понятна вероятная причина пропажи президента РФ. Скорее всего, он заразился коронавирусом и болеет. К такому выводу многие наблюдатели пришли после появления новости о заражении Дениса Проценко — главного врача подмосковной инфекционной больницы, которую неделю назад посещал с инспекцией Владимир Путин".

Проще говоря, российский президент почти наверняка неделю назад заразился и теперь болеет", - пишет Яковина.

Поскольку достоверная информация о состоянии здоровья Путина отсутствует, приходится строить предположения на основании косвенных признаков. А они свидетельствуют о том, что российский президент сейчас не может управлять страной.

Первое. По российским законам, только президент имеет право объявлять режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Однако, по информации российских СМИ Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации.

"Второе. В ночь на 30 марта к российскому народу по поводу карантина и чрезвычайной ситуации вдруг обратился Дмитрий Медведев. Не президент, как полагается, и даже не премьер-министр.

Но тут приехало третье. Утром 31 марта российский парламент собрался на экстренное заседание, в ходе которого сразу в трех чтениях были приняты два очень необычных закона.

Первый отбирает у президента монополию на введение режима чрезвычайной ситуации. Теперь этот режим может вводить и правительство России. Я не припомню случая, чтобы полномочия Путина отдавались кому-либо. Тем более, полномочия в такой деликатной сфере, как установление особого режима управления страной.

Второй закон фактически вводит в России комендантский час для всех людей, кроме чиновников и силовиков, а также вводит самую настоящую цензуру. Теперь россиянам надо получать специальный пропуск даже для выхода из дома с собакой. Людей без пропуска будут штрафовать за нарушение карантина на сумму до 500 долларов".

А за распространение информации, которая не понравится власти, будет грозить уже уголовная ответственность — многомиллионные штрафы и до трех лет тюрьмы.

Все это выглядит очень подозрительно. Похоже на то, что те, кто сейчас рулят страной вместо Путина, захотели взять на себя право объявлять режим ЧС, а также держать людей дома под замком и сажать несогласных в тюрьму.

Суммируя все это, можно с уверенностью сказать, что президент России куда-то пропал, правительство забирает себе его полномочия, экономика уже упала в пропасть и летит, ожидая удара о дно.

Начальство готовит войска к голодным и чумным бунтам, а населению России предлагают сейчас только одно — умереть по предварительной записи. И это не шутка.

По-моему, это и называется «смута»", - резюмирует корреспондент.

Полную версию читайте на nv.ua