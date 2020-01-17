Отели Ялты принимают туристов в обход запрета

15:40 02.04.2020   Ялта

Гостиницы в Большой Ялте продолжают прием граждан, несмотря на действующие ограничения, введенные в крыму из-за коронавируса. 

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в оккупированном Крыму сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пишет Крыминформ.

«Прошу дать отдельное поручение для проверки гостиниц, расположенных на территории Большой Ялты, которые сегодня продолжают осуществлять прием граждан на отдых и оздоровление. Ситуация достаточно сложная: вы видите, что правительство России идет на ряд дополнительных мер, но, к сожалению, иногда здравый смысл перечеркивается купюрами, которые видят при заселении жителей в отеле», – сообщила Пеньковская.

Руководитель управления Роспотребнадзора напомнила, что штраф за нарушение действующих ограничительных мер для должностных лиц составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Премьер-министр оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк отправил представителей ялтинской администрации, министерства курортов и туризма республики и полицию для выяснения обстоятельств.



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