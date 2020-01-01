Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
|15:00 02.04.2020
|Болгария
Министр по туризму Болгарии Николина Ангелкова заявила, что туристический сектор ожидает падение доходов в 2020 году от 50% до 100%.
Об этом министр рассказала в интервью телеканалу bTV, пишет BgNew.
Большинство компаний уже сократили персонал или отправили в неоплачиваемый отпуск.
«Только около 10% компаний не предусматривают сокращений персонала», — пояснила Николина Ангелкова.
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