Министр по туризму Болгарии Николина Ангелкова заявила, что туристический сектор ожидает падение доходов в 2020 году от 50% до 100%.

Об этом министр рассказала в интервью телеканалу bTV, пишет BgNew.

Большинство компаний уже сократили персонал или отправили в неоплачиваемый отпуск.

«Только около 10% компаний не предусматривают сокращений персонала», — пояснила Николина Ангелкова.