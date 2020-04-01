В селе под Керчью стая волков загрызла два десятка овец и коз
|14:40 02.04.2020
|Керчь
В районе Керчи, в селе Либкнехтовка волки загрызли домашний скот.
Об этом сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на обращение в редакцию постоянных читатаелей.
«Ночью с 27 на 28 марта в село Либкнехтовка зашла стая волков. Вырезали по дворам два десятка овец и коз и одного бычка. Люди боятся выходить из домов, а охотники говорят, что на отстрел запрет - штраф 30 000», – сообщили жители Керчи.
Корреспондент изданиясвязался с охотником, который подтвердил, что действительно был такой случай в селе. Но охотники не могут отстрелять волков – запрет действует до 15 сентября.
Отстрел волков могут производить только егери.
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