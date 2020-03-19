Связисты Черноморского флота РФ выполнили нормативы по спецподготовке
|14:20 02.04.2020
|Крым
Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора в рамках Дня специалиста связи отработали выполнение нормативов по тактико-специальной и технической подготовке.
Полевые узлы связи, мобильные радиокомплексы, в том числе новейших цифровых станций спутниковой и радиорелейной связи, были развёрнуты на территории специального учебно-тренировочного комплекса, пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В сррбщении пресс-службы сказано, что в рамках занятия отработаны задачи обеспечения связью абонентов на различные расстояния. Особое внимание в ходе тренировок было уделено проведению практических действий по настройке видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами.
Это мероприятие боевой подготовки является подготовительным в преддверии предстоящих в 2020 году учений, в ходе которых связистам предстоит обеспечить устойчивую связь между соединениями, частями армейского корпуса и управлением Черноморского флота.
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