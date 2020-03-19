Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора в рамках Дня специалиста связи отработали выполнение нормативов по тактико-специальной и технической подготовке.

Полевые узлы связи, мобильные радиокомплексы, в том числе новейших цифровых станций спутниковой и радиорелейной связи, были развёрнуты на территории специального учебно-тренировочного комплекса, пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В сррбщении пресс-службы сказано, что в рамках занятия отработаны задачи обеспечения связью абонентов на различные расстояния. Особое внимание в ходе тренировок было уделено проведению практических действий по настройке видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами.

Это мероприятие боевой подготовки является подготовительным в преддверии предстоящих в 2020 году учений, в ходе которых связистам предстоит обеспечить устойчивую связь между соединениями, частями армейского корпуса и управлением Черноморского флота.