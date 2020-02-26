СМИ узнали о карантине на российской АПЛ "Смоленск"

14:00 02.04.2020   Россия

На Северном флоте из-за опасности заражения коронавирусом отправили на карантин экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Смоленск" проекта 949А, шифр "Антей". 

Об этом РБК рассказали два источника в Минобороны РФ, пишет flot.com.

"В рамках выполнения превентивных мероприятий по предупреждению угрозы заражения и распространения вирусных инфекций были введены ограничения на контакты экипажа атомного подводного ракетного крейсера "Смоленск" и еще ряда военнослужащих с сослуживцами и членами семей", – рассказал один из собеседников РБК. 

Экипаж изолировали после того, как выяснилось, что члены экипажа общались с гражданским специалистом, который приезжал для обслуживания узлов и агрегатов субмарины. Он летел рейсом, один из пассажиров которого был заражен коронавирусом, уточнил собеседник РБК. 

Предварительные анализы, взятые у гражданского специалиста, дали отрицательный результат. Однако весь личный состав подводного крейсера и еще несколько военнослужащих все равно отправили на карантин – им запретили встречаться с семьями и другими военнослужащими. 

"Следующий тест согласно существующей методике был выполнен 28 марта, через десять суток после контакта. Тест также отрицательный", – продолжил источник. 

После этого личный состав перевели на обычный режим несения службы. Экипаж "Смоленска" чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на здоровье, пишет издание. 

"База функционирует в обычном режиме. Все слухи относительно лодки и состояния здоровья экипажа не подтвердились", – резюмировал собеседник РБК. 

"Смоленск" – атомная подводная лодка проекта 949А "Антей", несет службу с марта 1991 года. Подводное водоизмещение – 23860 тонн, длина корпуса – 154 метра, ширина – 18,2 метра. Рабочая глубина погружения – 430 метров, предельная – 600 метров. Под водой развивает скорость до 33 узлов. Экипаж – 107 человек. Помимо пусковой установки для 24 крылатых ракет "Гранит", подлодки этого проекта вооружены двумя торпедными аппаратами калибра 650 мм и четырьмя – 533 мм.



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