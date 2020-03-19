По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 31 марта и 1 апреля прошли следующие мероприятия:



1. В Северной Осетии завершился армейский отборочный этап конкурса военно-профессионального и эстетического мастерства «Воин мира» среди военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В конкурсе приняли участие лучшие военнослужащие из соединений и воинских частей ЮВО из республик Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Южная Осетия. Конкурс «Воин мира» проходит в рамках подготовки к международному этапу АрМИ-2020 и считается самым разносторонним.

Военнослужащие 58-й армии ЮВО соревновались в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит». Победители всех этапов показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Также участники продемонстрировали знания военной истории, раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации и театрального искусства.

Победители армейского этапа представят объединение на окружном этапе конкурса в Ростовской области.

2. На полигоне Лебяжье Волгоградской области проведено тактико-специальное учение с бригадой радиационной, химической и биологической защиты ЮВО, в ходе которого военнослужащие совместно с представителями МЧС и МВД отработали действия по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации (ЧС).

Передовой отряд ликвидации ЧС совершил марш в район обнаружения условного очага заражения. Специалисты бригады РХБ защиты взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс КЛП-10.

В районе учения были развернуты станции специальной обработки транспорта и боевой техники.

В населенном пункте организована дезинфекция улиц, санитарная обработка людей. Военнослужащие с помощью новейших авторазливочных станций АРС-14КМ провели обработку местности дезинфицирующими растворами.

В тактико-специальном учении задействовано более 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты, в том числе новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, автомобильные разливочных станции АРС-14КМ, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект дезинфекции аэрозольной КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-10.

3. Подразделения ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного на Кубани, успешно выполнили контрольные электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Соединение в рамках этапа контрольных занятий за зимний период обучения совершило ночной марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленной местности.

Учебные электронные пуски ракет проведены по целям, расположенным на дальности от 200 до 300 км.

Помимо электронных пусков была выполнена оперативная смена района боевого применения.

В рамках контрольных мероприятий военнослужащие ЮВО также сдали зачеты по профессиональной и специальной подготовке.

4. В подразделениях 150-й мотострелковой дивизии ЮВО сдача контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года началась с проведения ночных контрольных стрельб из вооружения бронетехники.

Военнослужащие выполнили стрельбу с ходу на дальностях от 800 до 1200 м из вооружения бронированных машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82АМ по статическим и динамическим мишеням.

Также в первую ночь контрольных занятий механики-водители БМП-3, МТ-ЛБ и водители БТР-82АМ сдали нормативы по вождению боевой техники с преодолением естественных преград в условиях ограниченного пространства.

Кроме того, в полевых условиях личный состав соединения сдает нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Необходимо отметить, что в ходе сдачи контрольной проверки военнослужащие выполняют боевые стрельбы из новейших автоматов Калашникова АК-12, а также ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В и из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В практических мероприятиях на полигоне Кадамовский задействовано более 100 единиц боевой техники.

5. Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Дагестане приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения на горном полигоне Дальний.

В течение недели танкисты выполнят стрельбу из орудий танков Т-90А штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням на расстояниях до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» для поражения низколетящих воздушных целей. Механики-водители выполнят зачетные упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

В зимнем периоде обучения с танковыми подразделениями бригады проведено более 10 двусторонних тактических учений, свыше 15 боевых стрельб и около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

За период обучения танкисты ЮВО израсходовали около 10 тыс. боеприпасов различных типов и более 4 тыс. л горючего и смазочных материалов.

6. Танкисты мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.

Экипажи танков, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом танкового биатлона.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

7. Военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года.

В ходе проверки, которая пройдет в течении двух недель, военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку на общевойсковых полигонах Тарское, Шалхи, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводское, Капустин Яр, Дальний и Альпийский при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок САУ «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», минометов «Поднос» и «Сани» и др. В соответствии с указанием командующего войсками ЮВО все контрольные стрельбы будут проведены в ночное время.

На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

8. Более 30 расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град-М» и «Ураган» артиллерийских подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО на юге России выполнили огневые задачи в ночных условиях.

Артиллеристы объединения поразили неподвижные групповые и площадные цели, удары наносились из открытых и закрытых позиций с дистанции от 1,5 до 12 км. Поражение капитальных подземных сооружений и укреплённых районов условного противника осуществлялось сосредоточенным и массированным огнём совместно с миномётными подразделениями.

Кроме того, боевые расчёты выполнили перенос точки огневого поражения без смены позиции и корректировку огня в минимальные сроки.

Боевые стрельбы прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Всего к сдаче экзамена по огневой подготовке было задействовано около 400 единиц военной техники.