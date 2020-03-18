На Керченском мосту начал работу блокпост, созданный для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Блокпост начал работу ровно в полночь, расположен он в начале транспортного перехода через Керченский пролив со стороны оккупированного полуострова, пишут Новости Крыма.

На Тамани, в районе последней транспортной развязки дежурят работники ГИБДД, которые сообщают, что на въезде в Крым работает блок-пост.

На блок-посту дежурят и сотрудники МВД, ОМОНа, военные и гражданские медики. У всех, кто въезжает на территорию оккупированного Крыма, измеряют температуру.

Грузовые и легковые авто стоят в одной очереди.

На территорию Крыма пропускают только если у водителя есть родственники в Крыму, документально доказанная командировка, или они являются жителями полуострова. В обязательном порядке все заполняют специальные анкеты.

Фото РИА Новости Крым