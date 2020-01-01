Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19 просить омбудсмена Грецької Республіки Андреаса Поттакіса і президента організації з прав людини Бангладеш Абрара Одхікара про сприяння у захисті прав ув'язнених в грецьких виправних установах українців.

"Звертаюся до омбудсмена Грецької Республіки Андреаса Поттакіса і президента організації з прав людини Народної Республіки Бангладеш пана Абрара Одхікара з проханням захистити права ув'язнених громадян України, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основних свобод та мінімальними стандартними правилами поводження з ув'язненими, ухваленими економічною і соціальною Радою ООН", - написала Денісова на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, вона просить голів інституцій із захисту прав людини Греції і Бангладеш сприяти забезпеченню належних умов утримання і надання кваліфікованої медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

"Прошу сприяти розгляду та прийняття компетентними органами їхніх держав рішень про звільнення з місць несвободи укладених громадян України, які вразливі до інфекційних захворювань, і таких, які стали на шлях виправлення і, наразі, не становлять суспільної небезпеки для оточуючих", - підкреслила український омбудсмен .

Вона зазначила, що в грецьких виправних установах, де утримують в ув'язненні понад 100 громадян України, немає коштів для дезінфекції рук і одягу, а приміщення не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, встановлення обмеження на доставку ліків, засобів гігієни, харчових продуктів та питної води.

Також, за її словами, у в'язниці м.Касімпур Народної Республіки Бангладеш відсутня можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу і необхідні лікарські препарати, ув'язнені не забезпечені питною водою, якісним харчуванням, сезонним одягом і речами першої необхідності, що свідчить про грубе порушення міжнародних норм поведінки з ув'язненими.

"У "Переліку принципів, щодо поводження з особами, які перебувають в умовах несвободи, в контексті пандемії коронавірусної інфекції", прийнятих 20 березня 2020 року Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню рекомендовано звільнити з місць позбавлення волі засуджених, які є найбільш уразливими до захворювання", - підкреслила український омбудсмен.