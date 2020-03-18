Експортна ціна російської нафти стала негативною
|12:20 02.04.2020
|Россия
Формульні ціни на російську нафту, які визначають ціноутворення на внутрішньому ринку, стали негативними.
Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне цінове агентство Argus.
Котирування Argus fip "Західний Сибір" 30 березня дорівнювало мінус 1 007 рублів за тонну, а у вівторок - мінус 1 200 рублів за тонну.
Це означає, що витрати на транспортування, оплату експортного мита та деяких інших витрат на ці суми перевищували середню вартість Urals в ці два дні.
За інформацією Argus, постачальники турбуються, що тривалий період низьких цін буде сприяти нульовій або навіть негативній дохідності продажів нафти в Росії.
Нагадаємо, угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію з 1 квітня.
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