Формульні ціни на російську нафту, які визначають ціноутворення на внутрішньому ринку, стали негативними.

Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне цінове агентство Argus.

Котирування Argus fip "Західний Сибір" 30 березня дорівнювало мінус 1 007 рублів за тонну, а у вівторок - мінус 1 200 рублів за тонну.

Це означає, що витрати на транспортування, оплату експортного мита та деяких інших витрат на ці суми перевищували середню вартість Urals в ці два дні.

За інформацією Argus, постачальники турбуються, що тривалий період низьких цін буде сприяти нульовій або навіть негативній дохідності продажів нафти в Росії.

Нагадаємо, угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію з 1 квітня.