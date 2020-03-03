Лондонський банк заплатить рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ за анексію Криму

12:00 02.04.2020   Крым

Велика Британія оштрафувала лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій, які Європейський Союз ввів проти Росії після незаконної анексії Криму. 

Як пише ZN,UA, про це повідомляє The Wall Steet Journal.

Британський банк буде змушений заплатити 20,47 млн фунтів стерлінгів (25,41 млн доларів). Відзначається, що Standard Chartered Bank кредитував турецький банк DenizBank в 2014 році, який тоді був дочірньою компанією російського "Сбербанку". Лондонський банк видав DenizBank 102 кредиту з 2015-го по 2018 рік. Це найбільший штраф, який британський регулятор будь-коли накладав.

Протягом багатьох років Standard Chartered займався іншими порушеннями правил санкцій. У 2019 році він погодився виплатити 1,1 мільярда доларів для врегулювання звинувачень в порушенні санкцій проти Ірану і інших країн. Врегулювання закінчилося довгостроковими перевірками Міністерства юстиції США, Управління фінансової поведінки Великої Британії та інших агенцій.

Банк Standard Chartered заявив, що взяв на себе відповідальність за порушення, водночас звинувачуючи в деяких діях двох неназваних колишніх співробітників.

Як повідомлялося, в березні ЄС узгодив продовження персональних санкцій проти Росії за "підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України".



Ще на цю тему:

14:01 30.03.2020
Кулеба: Недопущення зняття санкцій з Росії через коронавірус - пріоритет МЗС
13:01 26.03.2020
"РФ підсилює основу для міжнародних санкцій" – США
16:01 16.03.2020
Та плювати нам на санкції через Україну, - Путін
08:20 13.03.2020
Євросоюз нагадав про санкції через російську анексію Криму
20:20 03.03.2020
Санкции работают: Крымскому коллаборанту отказали в «шенгене» с российским загранпаспортом
10:20 03.03.2020
Вина "Массандры" участвовали в международном конкурсе в Молдавии
09:00 03.03.2020
Санкции: Крымские предприятия хотят засекретить свое участие в госзакупках
15:52 02.03.2020
6 років окупації Криму. Якою має бути світова політика невизнання спроби анексії Кримського півострову
10:51 28.02.2020
Санкції працюють , коли цим займаються професійні та патріотично вмотивовані українські дипломати
21:01 27.02.2020
Кіпрський суд заморозив активи брата Новинського в окупованому Криму
13:01 21.02.2020
В оккупированном Крыму из-за санкций заблокирован сервис BlaBlaCar
16:01 19.02.2020
Власти Грузии причастны к закупкам деталей в оккупированном Крыму — СМИ
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.04.2020
Артиллерия морской пехоты Каспийской флотилии РФ выполнила дивизионную стрельбу
19:20 02.04.2020
Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков
18:00 02.04.2020
Российская авиакомпания остановила полеты из-за выявленного у сотрудников коронавируса
15:20 02.04.2020
Мнение: Куда исчез Путин и что происходит в России
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
Всі новини країни
Турция Турция
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 02.04.2020
В окупованому Криму зможуть дивитися "Всеукраїнську школу онлайн"
20:00 02.04.2020
Місія США в ОБСЄ засудила указ Путіна щодо землі в Криму і російську справу проти Чубарова
19:40 02.04.2020
Из Одессы в Батуми отправлен паром с гражданами Грузии
19:00 02.04.2020
Новий російський законопроект несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму - правозахисники
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд