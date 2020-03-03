Велика Британія оштрафувала лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій, які Європейський Союз ввів проти Росії після незаконної анексії Криму.

Як пише ZN,UA, про це повідомляє The Wall Steet Journal.

Британський банк буде змушений заплатити 20,47 млн фунтів стерлінгів (25,41 млн доларів). Відзначається, що Standard Chartered Bank кредитував турецький банк DenizBank в 2014 році, який тоді був дочірньою компанією російського "Сбербанку". Лондонський банк видав DenizBank 102 кредиту з 2015-го по 2018 рік. Це найбільший штраф, який британський регулятор будь-коли накладав.

Протягом багатьох років Standard Chartered займався іншими порушеннями правил санкцій. У 2019 році він погодився виплатити 1,1 мільярда доларів для врегулювання звинувачень в порушенні санкцій проти Ірану і інших країн. Врегулювання закінчилося довгостроковими перевірками Міністерства юстиції США, Управління фінансової поведінки Великої Британії та інших агенцій.

Банк Standard Chartered заявив, що взяв на себе відповідальність за порушення, водночас звинувачуючи в деяких діях двох неназваних колишніх співробітників.

Як повідомлялося, в березні ЄС узгодив продовження персональних санкцій проти Росії за "підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України".