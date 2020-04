Державна митна служба приєдналася в тестовому режимі до розробленої Maersk і IBM блокчейн-платформи TradeLens, яка дозволяє відстежувати онлайн переміщення морських вантажів.

Про це повідомив голова Держмитслужби Максим Нефьодов, пишуть Порти України.

«Центральний апарат Держмитслужби отримав доступ до кабінету, який дозволяє відстежувати онлайн логістику контейнерів, а також бачити їх супровідні документи ще до прибуття товарів до України. Завдяки даним TradeLens, Митниця вже відправила на ретельну перевірку контейнер — перевищення ваги на 700 кг», — написав він у Facebook.

TradeLens реєструє мільйони операцій в ланцюжку постачань і кілька десятків тисяч документів, обробляючи при цьому інформацію про більш ніж 15 млн контейнерів. Нині TradeLens налічує понад 150 учасників, з них понад 100 — порти і термінали, 20 — морські перевізники і оператори мультимодальних перевезень, а також держструктури.

Завдяки приєднанню до платформи Україна зможе відстежувати онлайн логістику кожного контейнера в режимі реального часу, зазначив Нефьодов. Платформа буде «сигналізувати» про вантажі, які потребують більш детальної перевірки. А вантажі з низьким рівнем митного ризику зможуть проходити митний контроль у портах швидше.

«Зараз роботу блокчейн-платформи тестує центральний апарат, але незабаром доступ до неї отримають митниці, які мають вихід до портів. Робота в тестовому режимі триватиме близько року», — додав голова Держмитслужби.

Раніше стало відомо, що до блокчейн-платформи TradeLens, розробленої Maersk і IBM, приєднався банк Standard Chartered Bank, який став першим фінансовим інститутом, що уклав офіційну угоду про використання платформи.

У липні 2019 року до блокчейну TradeLens приєдналися Hapag-Lloyd і Ocean Network Express (ONE), які перебувають у в десятці найбільших контейнерних ліній у світі. З урахуванням CMA CGM і MSC, що приєдналися до проекту в червні, на TradeLens обслуговується більше половини всього обсягу морських контейнерних перевезень.

Датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk A/S і американський виробник програмного забезпечення IBM у серпні 2018 року оголосили про запуск блокчейн-платформи TradeLens для відстеження вантажів. Учасниками платформи є понад 150 компаній і організацій, в тому числі оператори великих терміналів — PSA Singapore, International Container Terminal Services Inc, Patrick Terminals, Modern Terminals, Port of Halifax, Port of Rotterdam, Port of Bilbao, PortConnect, PortBase і Holt Logistics, а також митні органи Нідерландів, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Австралії і Перу.