Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации

11:20 02.04.2020   Россия

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. 

Документ опубликован в среду, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

Согласно пояснительной записке, закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Он наделяет правительство правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также кабмин наделяется правом ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями, а в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации - вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрена и поддержка туроператоров: речь идет об изменении сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности и о механизме использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства РФ по каждой "закрытой" из-за коронавируса стране.

Правительство наделяется полномочиями по установлению в 2020 году случаев возможности госзакупок у единственного поставщика. Вводится возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если из-за пандемии возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, разрешается списание суммы штрафных санкций в результате связанного с пандемией неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.



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