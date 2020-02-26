Новые ограничения в работе общественного транспорта начнут действовать в оккупированном Крыму со 2 апреля.

Они установлены указом т.н. "главы Крыма" Сергей Аксёнова, пишет Крыминформ.

«Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугородного (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений. Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в режиме выходного дня», – сказано, в частности, в документе.

Кроме того, полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с министерством транспорта республики. Полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более 5 мест (с учетом места водителя). В то же время легковые такси вместимостью до 5 мест для сидения (с учетом места водителя) работают в обычном режиме на основании выданных министерством транспорта оккупированного Крыма разрешений на осуществление соответствующей деятельности.

«Полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту Керчь – Анапа – Керчь. Движение пригородных поездов по территории Республики Крым ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток. Полностью ограничить пассажирские перевозки на морском транспорте. Полностью ограничивается движение маломерных судов, за исключением осуществляющих деятельность, направленную для государственных и муниципальных нужд», – указано также в документе.

Согласно указу, перевозки, связанные с отправлением грузов из Крыма, а также перевозки грузов в пределах республики осуществляются при наличии справки. Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию полуострова, осуществляются при наличии соответствующей товарно-транспортной накладной.