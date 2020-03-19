Жителей Крыма обязали оставаться дома до 6 апреля

08:00 02.04.2020   Крым

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов своим указом обязал всех жителей аннексированного полуострова оставаться дома в период с 3 по 6 апреля. 

Документ опубликован на портале оккупационного правительства Крыма, пишет Крыминформ.

«С 3 апреля 2020 года по 6 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», – сказано в тексте указа.

Исключения также составляет выгул животных на расстояние не больше 100 метров от дома и вынос мусора. Также граждане смогут ходить на работу, если деятельность организации официально не приостановлена властями.

Помимо этого, жителям Крыма на улице запрещается находиться друг от друга на расстоянии ближе, чем полтора метра, в том числе в общественном транспорте.

Введение ограничительных мер "глава" оккупированного Крыма анонсировал ранее сегодня. Аналогичный режим действует в Севастополе с 1 апреля, а также еще более чем в 50 регионах России. Кроме того, на Крымском мосту будет организован контроль за всеми въезжающими на полуостров транспортными средствами, для этого привлекут в том числе и военных медиков.



Ще на цю тему:

18:21 01.04.2020
ЄС не визнає указу президента РФ, що забороняє іноземцям володіти землею в Криму та Севастополі
16:41 01.04.2020
"На порядку денному РФ - визнання анексії Криму" - Сергій Корсунський
14:01 01.04.2020
Українського активіста Олега Приходька етапували з Криму до РФ
08:30 01.04.2020
Єрмак сподівається, що обміни утримуваними почнуться за два тижні
08:15 01.04.2020
"Марш на Крим" перенесли через пандемію COVID-19 – Чубаров
15:15 31.03.2020
Прогулки на яхтах и катерах временно запрещены в Севастополе
08:00 31.03.2020
В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом
08:21 30.03.2020
В ООН закликають Росію забезпечити доступ моніторингових місій до Криму
20:00 27.03.2020
Офмциально: Санатории и пансионаты Крыма не будут принимать туристов до лета
17:40 27.03.2020
В Крыму вводят новые ограничительные меры
14:20 27.03.2020
Пять жителей Севастополя заразились коронавирусом
13:40 27.03.2020
Власти России решили закрыть Крым от туристов
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 01.04.2020
Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность»
18:41 01.04.2020
Коронавірус в Росії: уряд РФ розробив систему стеження за приїжджими і їхніми близькими
17:41 01.04.2020
НАТО бачить масштабну військову активність Росії біля кордонів Альянсу - Столтенберг
15:41 01.04.2020
Котирування нафти зросли понад 25 доларів за барель Brent
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
Всі новини країни
Турция Турция
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
08:20 02.04.2020
В Крыму вводятся новые ограничения в работе транспорта
08:00 02.04.2020
Жителей Крыма обязали оставаться дома до 6 апреля
20:41 01.04.2020
Заблокированные на оккупированных территориях граждане могут вернуться домой – Резников
20:21 01.04.2020
В Алуште возбудили административное "дело" против имама местной религиозной общины
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд