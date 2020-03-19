"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов своим указом обязал всех жителей аннексированного полуострова оставаться дома в период с 3 по 6 апреля.

Документ опубликован на портале оккупационного правительства Крыма, пишет Крыминформ.

«С 3 апреля 2020 года по 6 апреля 2020 года обязать … граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», – сказано в тексте указа.

Исключения также составляет выгул животных на расстояние не больше 100 метров от дома и вынос мусора. Также граждане смогут ходить на работу, если деятельность организации официально не приостановлена властями.

Помимо этого, жителям Крыма на улице запрещается находиться друг от друга на расстоянии ближе, чем полтора метра, в том числе в общественном транспорте.

Введение ограничительных мер "глава" оккупированного Крыма анонсировал ранее сегодня. Аналогичный режим действует в Севастополе с 1 апреля, а также еще более чем в 50 регионах России. Кроме того, на Крымском мосту будет организован контроль за всеми въезжающими на полуостров транспортными средствами, для этого привлекут в том числе и военных медиков.