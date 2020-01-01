В ходе переговоров между Ираном и Астраханской областью, губернатор российского региона Игорь Бабушкин предложил исламской республике использовать судостроительный потенциал местных верфей.

Об этом сообщает правительство Астраханской области, пишет sudostroenie.info.



"Предлагаю размещать на астраханских предприятиях заказы на ремонт и строительство судов для Ирана, а также возобновить переговоры по строительству самоподъёмных буровых платформ для национальной нефтяной компании Ирана", — сказал Бабушкин.



Полномочный посол ближневосточного государства Казем Джалали дополнительно выразил ответный интерес и отметил, что данное взаимодействие может стать воротами для долговременного сотрудничества между двумя странами.