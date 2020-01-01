Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
|10:00 02.04.2020
|Молдова
Молдова стала ще однією країною-партнером, яка попросила у НАТО допомоги у боротьбі з корона вірусом.
Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу, пише Укрінформ.
"1 квітня EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи) отримав запит на міжнародну допомогу від уряду Молдови у відповідь на глобальну пандемію коронавірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 23 березня до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи із запитом про міжнародну допомогу у подоланні глобальної пандемії коронавірусу Covid-19 офіційно звернулися Збройні сили України.
НАТО отримало також запити про допомогу від чотирьох країн-членів, - Італії, Іспанії, Чорногорії та Північної Македонії.
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