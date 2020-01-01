Греция продает четыре порта
|13:00 02.04.2020
|Греция
Власти Греции планируют продать контрольные пакеты в четырех портах в рамках плана приватизации, согласованного с ее кредиторами после выхода страны из программы финансовой помощи в 2018 году.
Как пишет издание Русские Афины, об этом сообщает Marine Link со ссылкой на документ греческого агентства по приватизации HRADF.
HRADF продаст контрольные пакеты акций в портах Александруполис, Игуменица, Ираклион и Волос. Напомним, ранее в 2016 году COSCO купила 51% акций крупнейшего в стране порта Пирей. В 2018 году консорциум под руководством Германии приобрел 67% акций порта Салоники.
Греция в текущем году планирует привлечь 2,4 млрд евро от продажи государственных активов, включая дальнейшую приватизацию крупнейшей газовой компании DEPA и 30% акций Афинского международного аэропорта. Продолжающийся кризис из-за вспышки коронавируса не повлияет на программу приватизации, говорят греческие чиновники.
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