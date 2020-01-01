Пандемия коронавируса нового типа Сovid-19 отразилась и на деятельности военно-политического блока НАТО.

После выявления пяти случаев заражения коронавирусом нового типа в штаб-квартире Альянса, приостановлена реализация многих программ и учений, передает агентство «Анадолу».

Среди военнослужащих миссий Альянса также зафиксированы факты заражения Сovid-19, однако точное число больных не приводится.

Все обсуждения между представителям Альянса проводятся в интерактивном режиме, запрещены поездки.

Впервые в истории организации, заседание глав МИД стран-участниц военно-политического блока состоялось в формате видеоконференции.

На 2 апреля намечены переговоры глав внешнеполитических ведомств стран Альянса, посвященная вопросам безопасности. Опять же в виртуальном формате.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом для организации остается обеспечение безопасности и здоровья персонала и военных.

По словам генсека, операции и миссии Альянса пока не пострадали от пандемии Сovid-19, и речи о полной приостановке деятельности военно-политического блока "в столь критически важный период", идти не может.

При этом на фоне распространения коронавируса приостановлены или отменены некоторые военные учения, а часи проводятся с сокращенным числом персонала.

В числе первых, была урезана программа Defender-Europe 20, в рамках которой отрабатывалась переброска военных и оборудования из США в Европу.

Американские власти объявили, что временно прекращают переброску военных в Европу, а часть учений будет свернута.

Кроме того, приостановлены учения Exercise Cold Response 20, начавшиеся 9 марта в Норвегии с участием 15 тысяч военнослужащих из 9 стран, в том числе США.

Из-за коронавируса нового типа отменены также запланированные учения Dynamic Front, Saber Strike и Swift Response.

По мнению специалистов, отмена либо приостановка учений НАТО, может оказать негативное воздействие на потенциал НАТО в вопросе упреждения и противодействия основному геополитическому противнику в лице России. Москва в отличие от НАТО пока не отменяла никаких учений.