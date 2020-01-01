Коронавирус повлиял на планы НАТО

09:00 02.04.2020   Россия

Пандемия коронавируса нового типа Сovid-19 отразилась и на деятельности военно-политического блока НАТО.

После выявления пяти случаев заражения коронавирусом нового типа в штаб-квартире Альянса, приостановлена реализация многих программ и учений, передает агентство «Анадолу».

Среди военнослужащих миссий Альянса также зафиксированы факты заражения Сovid-19, однако точное число больных не приводится.

Все обсуждения между представителям Альянса проводятся в интерактивном режиме, запрещены поездки.

Впервые в истории организации, заседание глав МИД стран-участниц военно-политического блока состоялось в формате видеоконференции.

На 2 апреля намечены переговоры глав внешнеполитических ведомств стран Альянса, посвященная вопросам безопасности. Опять же в виртуальном формате.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом для организации остается обеспечение безопасности и здоровья персонала и военных.

По словам генсека, операции и миссии Альянса пока не пострадали от пандемии Сovid-19, и речи о полной приостановке деятельности военно-политического блока "в столь критически важный период", идти не может.

При этом на фоне распространения коронавируса приостановлены или отменены некоторые военные учения, а часи проводятся с сокращенным числом персонала.

В числе первых, была урезана программа Defender-Europe 20, в рамках которой отрабатывалась переброска военных и оборудования из США в Европу.

Американские власти объявили, что временно прекращают переброску военных в Европу, а часть учений будет свернута.

Кроме того, приостановлены учения Exercise Cold Response 20, начавшиеся 9 марта в Норвегии с участием 15 тысяч военнослужащих из 9 стран, в том числе США.

Из-за коронавируса нового типа отменены также запланированные учения Dynamic Front, Saber Strike и Swift Response.

По мнению специалистов, отмена либо приостановка учений НАТО, может оказать негативное воздействие на потенциал НАТО в вопросе упреждения и противодействия основному геополитическому противнику в лице России. Москва в отличие от НАТО пока не отменяла никаких учений.



Ще на цю тему:

13:00 05.03.2020
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
07:55 24.02.2020
Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря
11:00 18.02.2020
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
18:45 10.02.2020
Більшість населення держав НАТО надають перевагу тісним зв’язкам з США, а не Росією
09:20 06.02.2020
Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО
12:15 13.01.2020
НАТО відповість на розміщення російських ракет з ядерною зброєю в Європі — Столтенберг
20:20 09.01.2020
Столтенберг назвал Черное море стратегическим для НАТО регионом
15:40 26.12.2019
Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
19:45 25.12.2019
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
21:15 17.12.2019
Количество кораблей НАТО в Чёрном море вернулось к уровню 2014 года
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 02.04.2020
Артиллерия морской пехоты Каспийской флотилии РФ выполнила дивизионную стрельбу
19:20 02.04.2020
Россия начала переброску в Сирию фронтовых бомбардировщиков
18:00 02.04.2020
Российская авиакомпания остановила полеты из-за выявленного у сотрудников коронавируса
15:20 02.04.2020
Мнение: Куда исчез Путин и что происходит в России
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
Всі новини країни
Турция Турция
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 02.04.2020
В окупованому Криму зможуть дивитися "Всеукраїнську школу онлайн"
20:00 02.04.2020
Місія США в ОБСЄ засудила указ Путіна щодо землі в Криму і російську справу проти Чубарова
19:40 02.04.2020
Из Одессы в Батуми отправлен паром с гражданами Грузии
19:00 02.04.2020
Новий російський законопроект несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму - правозахисники
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд