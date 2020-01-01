Депутаты Государственной Думы России приняли в первом чтении поправки к закону об установлении дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым, пишет пресс-служба Госдумы России.

В законопроекте предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Согласно пояснительной записке проект подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите отечества.

По мнению Комитета по обороне, предложенная формулировка символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.