В Крыму стартовал весенний призыв в армию: больных коронавирусом обещают не брать

08:40 02.04.2020   Крым

С 1 апреля в оккупированном Крыму начался незаконный призыв в российскую армию. 

По информации СМИ, весенний призыв в армию состоится, как обычно – с 1 апреля по 15 июля, из-за коронавируса не стали передвигать сроки, пишет издание Новости Крыма со ссылкой на КП-Крым. 

В понедельник, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу.

Тем не менее, крымских призывников с повестками просят не бежать в военкомат до 6 апреля.

"В связи со сложной эпидобстановкой приостановлен прием граждан. Не только призывников, но и тех, кто поступает в военные высшие учебные заведения, и тех, кто собирает документы на военную службу по контракту", — рассказали в военном комиссариате оккупированного Крыма.

До 5 апреля медкомиссия в военкоматах не работает, так как все профосмотры в регионе отменены из-за коронавируса.

Когда точно возобновят прием граждан в обычном режиме, неизвестно. Призывников планируют отправлять в войска в мае и июне. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, перед отправкой в оккупационную армию всех призывников протестируют на коронавирус.

"В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты. Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", — сообщил Шойгу.



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